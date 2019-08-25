رياضة | مازن مرزوق يرد على ترشيحه لرئاسة لجنة المسابقات بالجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازن مرزوق يرد على ترشيحه لرئاسة لجنة المسابقات بالجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم تواصل مسئولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى خلال الفترة الماضية حول عودته من جديد لرئاسة اللجنة خلفاً لعامر حسين.

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وقال مرزوق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "لم يتواصل معى أحد حتى الان ولم أتحدث فى ذلك الأمر مع أى مسؤول وعندما يتحدث معى أحد وقتها سأرى الظروف وسأفكر فى الأمر لكنى حتى الأن أؤكد لم يتواصل معى أى أحد من المسؤولين".

ويذكر أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أمس عن إعادة تشكيل اللجان وسيتم الإعلان عن التشكيل الجديد الأسبوع المقبل.