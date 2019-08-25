رياضة | ريال مدريد ينقلب على زيدان "تعرف على التفاصيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينقلب على زيدان "تعرف على التفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لكثير من الانتقادات، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعادل النادي الملكي، مع نظيره بلد الوليد، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياج بيرنابيو، في إطار الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه كان زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أحد أكبر المصابين بخيبة الأمل بعد تعادل ريال مدريد مع بلد الوليد، المدرب الفرنسي يتعرض لانتقادات بسبب التغييرات التي أجراها في المباراة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الانتقاد الأول كان بسبب جيمس رودريجيز والذي قرر زيدان استبداله بعد ساعة من المباراة، ليدخل فينيسيوس ويبدأ خط وسط ريال مدريد يخسر الكرة أمام بلد الوليد، ذهب فينيسيوس إلى اليسار ونزل إيسكو إلى خط الوسط، بدلًا من جيمس ، حتى اختفى الفريق الأبيض .

التغيير الثاني كان تغيير يوفيتش بدلًا من إيسكو، هناك فقدت مدريد السيطرة كليًا على وسط الملعب ،بعدما أصبح ريال مدريد يلعب بخطة 442، ودخول توني كروس بجانب كاسيميرو في منتصف الملعب، فيما بقى جاريث بيل وفينيسيوس جونيور على الاطراف .