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رياضة | جماهير ريال مدريد توجه رسالة نارية لمعشوق زيدان

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير توجه رسالة نارية لمعشوق زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل البرازيلي فينيسيوس جونيور تراجعه في المستوى، رفقة فريقه ريال مدريد، خلال المباراتين الأخيرتين له مع النادي الملكي، ضد سيلتا فيجو، و بلد الوليد . 

وأوضحت صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية، أنه واصل  فينيسيوس جونيور، تراجعه في الأداء رفقة ريال مدريد ضد بلد الوليد، بعدما رفع البرازيلي مزاج الجماهير والفريق في ذلك اللقاء من الموسم السابق، والذي سجل من خلاله هدفًا . 


وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه بالأمس ضد بلد الوليد ، أظهر فينيسيوس أنه لم يعد في نفس الحالة التي كان عليها بالموسم السابق . 

بدا وأنه قد فقد فينيسيوس مكانه في التشكيل الأساسي لريال مدريد مع زيدان، حيث بدأ على مقاعد البدلاء قبل أن يظهر في الشوط الثاني، بحثًا عن تقديم نفسه من جديد أمام زيدان، إلا أنه لم يحقق مراده وواصل التراجع .

وأنهت، أنه دفاعيًا ، لم يكن فينيسيوس جيدًا مثل مباراة سيلتا فيجو ، وبالتالي يشير كل شيء إلى أن فينيسيوس سوف يستمر في قضاء وقت أطول على مقاعد البدلاء، خصوصًا مع اقتراب عودة إيدين هازارد من الإصابة .

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