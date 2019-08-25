رياضة | جماهير ريال مدريد توجه رسالة نارية لمعشوق زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريال مدريد توجه رسالة نارية لمعشوق زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية، أنه واصل فينيسيوس جونيور، تراجعه في الأداء رفقة ريال مدريد ضد بلد الوليد، بعدما رفع البرازيلي مزاج الجماهير والفريق في ذلك اللقاء من الموسم السابق، والذي سجل من خلاله هدفًا .
وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه بالأمس ضد بلد الوليد ، أظهر فينيسيوس أنه لم يعد في نفس الحالة التي كان عليها بالموسم السابق .
بدا وأنه قد فقد فينيسيوس مكانه في التشكيل الأساسي لريال مدريد مع زيدان، حيث بدأ على مقاعد البدلاء قبل أن يظهر في الشوط الثاني، بحثًا عن تقديم نفسه من جديد أمام زيدان، إلا أنه لم يحقق مراده وواصل التراجع .
وأنهت، أنه دفاعيًا ، لم يكن فينيسيوس جيدًا مثل مباراة سيلتا فيجو ، وبالتالي يشير كل شيء إلى أن فينيسيوس سوف يستمر في قضاء وقت أطول على مقاعد البدلاء، خصوصًا مع اقتراب عودة إيدين هازارد من الإصابة .