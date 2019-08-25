رياضة | جماهير ريال مدريد توجه رسالة نارية لمعشوق زيدان

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واصل البرازيلي فينيسيوس جونيور تراجعه في المستوى، رفقة فريقه ريال مدريد، خلال المباراتين الأخيرتين له مع النادي الملكي، ضد سيلتا فيجو، و بلد الوليد .

وأوضحت صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية، أنه واصل فينيسيوس جونيور، تراجعه في الأداء رفقة ريال مدريد ضد بلد الوليد، بعدما رفع البرازيلي مزاج الجماهير والفريق في ذلك اللقاء من الموسم السابق، والذي سجل من خلاله هدفًا .