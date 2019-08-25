رياضة | منتخب الريشة الطائرة يحصد برونزية دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الريشة الطائرة يحصد برونزية دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته بدورة الألعاب الإفريقية رقم 12، والمقامة بالمغرب خلال الفترة من 19 وحتى 30 أغسطس الجاري.

وحصل "الفراعنة" على الميدالية البرونزية بالرغم من الخسارة أمام المنتخب النيجيري بنتيجة 3 - 0، في نصف النهائي، حيث يحصل أصحاب المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية.