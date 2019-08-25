رياضة | الأهلي يعرض الصور ويعاقب صالح جمعة على السهرات الخاصة

اتخذ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارًا بتغريم صالح جمعة لاعب الفريق، بسبب العودة إلى السهر قبل المباريات.

وكشف عبد الحفيظ للاعبه، أنه حصل على بعض الصور التي تدينه وتظهره بأحد الكافيهات في ساعات متأخرة من الليل قبل مواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان، بدوري أبطال إفريقيا.

وأطلع مدير الكرة صالح جمعة على الصور الخاصة بسهره وأبلغه بقرار العقوبة التي سيصدرها عليه عقب العودة من الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب المواجهة الإفريقية.

وحاول صالح جمعة تبرير موقفه أنه خارج المباراة للإصابة وشكواه من آلام، وتدربه منفردا إلا أن عبدالحفيظ، رفض جميع المبررات.