رياضة | عاجل.. استبعاد عبد الله السعيد والشناوي من لقاء بيراميدز وإيتول دو كونجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استبعاد عبد الله السعيد والشناوي من لقاء بيراميدز وإيتول دو كونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز الثنائي عبد الله السعيد وأحمد الشناوي من قائمة فريقه لمباراة إيتو دو كونجو الكونغولي مساء اليوم في إياب الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وخرج عبد الله السعيد من قائمة مباراة بيراميدز وإيتول دو كونجو للإصابة بشد في السمانة بينما لم يتم شفاء أحمد الشناوي من الإصابة التي لحقت به.

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كان بيراميدز قد فاز في مباراة الذهاب على إيتول دو كونجو في مصر بأربعة أهداف مقابل هدف.