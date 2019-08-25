رياضة | خاص.. الجبلاية تستقر على استمرار عامر حسين في منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الجبلاية تستقر على استمرار عامر حسين في منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري عن مفاجأة من العيار الثقيل بتصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، أن اللجنة الخماسية، ستعلن استمرار عامر حسين رئيسا للجنة المسابقات، وسمير عثمان رئيسًا للجنة الحكام بالفترة المقبلة.

وأضاف المصدر: "عامر حسين، تقدم باستقالته منذ يومين للجنة الخماسية، إلا أن اللجنة رفضت الاستقالة وباتت ترفضها بشكل كامل حتى هذه اللحظة، حفاظا على خريطة جداول المسابقات.. اللجنة ترى أنه في حالة رحيل حسين، سيصدر العديد من المشاكل في الوقت الحالي، خاصة أنه وضع تصور المسابقات الجديدة".

وكان الجنايني، أعلن أمس عن عدم تقدم حسين باستقالته من منصبه، فيما أكد على استقالة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي والموافقة عليها، على أن يتولى وليد العطار المسئولية خلفا له.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخماسية، اجتماعل يوم الأربعاء المقبل، لإعلان التشكيل الجديد للجان، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية.