رياضة | رسميا.. أحمد عادل عبد المنعم يجدد تعاقده مع مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أحمد عادل عبد المنعم يجدد تعاقده مع مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تمديد تعاقده مع النادي الفيومي .

وغرد عبد المنعم على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :" الحمد لله تم تمديد عقدي مع بيتي الثاني مصر المقاصة شكراً سيادت اللواء محمد عبد السلام علي الدعم الدائم للفريق".

وكان عادل عبد المنعم حارس الأهلي السابق قد انضم لصفوف مصر المقاصة في يناير من عام 2018 ونجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق وقدم مستوى مميز للغاية معه.