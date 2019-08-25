اونلاين | الشوط الثاني kora live مشاهدة مباراة مانشستر سيتي يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبورنموث كورة لايف اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني kora live مشاهدة مباراة مانشستر سيتي يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبورنموث كورة لايف اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم الأحد 25 - 8 - 2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot، حيث يفتح ملعب دين كورت أبوابة لاستضافة مباراة قوية، بين كلا من مانشستر سيتي ضد فريق بورنموث، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

لايف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث شاهد عبر رابط كورة ستار Kora star :

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

شاهد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث عبر رابط الأسطورة لايف alostora live :

Advertisements

ويمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وبورنموث، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبورنموث شاهد عبر رابط كورة أون لاين Kora online :

من المتوقع أن يبدأ السيتي بتشكيل مكون من: إيديرسون مورايش، خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - إيميريك لابورتي - نيكولاس أوتامندي - كايل وولكر، خط الوسط: كيفين دي بروين - رودريجو هيرنانديز - إلكاي جوندوجان، خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - برناردو سيلفا.

بينما سيبدأ بورنموث هذه المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: آرون راسدالي، خط الدفاع: باتشارلي دانيلز - ناثان أكي - ستيف كوك - آدم سميث، خط الوسط: ريان فريزر - جيفرسون ليرما - فيليب بيلنج - هاري ويلسون، خط الهجوم: جوشوا كينج - كالوم ويلسون.