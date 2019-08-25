اونلاين | رابط كورة لايف Pyramids مشاهدة مباراة بيراميدز ووايتول بث مباشر يلا شوت الجديد مباراة بيراميدز اليوم لايف

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مشاهدة مباراة بيراميدز وايتول دو كونجو بث مباشر مساء اليوم 24 من اغسطس فى منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2020 فى لقاء الآياب من البطولة الافريقية حيث يلتقى كلا من الفريقين Pyramids vs Etoile du Congo فى مواجهة شديدة القوة يسعى كلا منهم لحسم المباراة لصالحه مشاهدة مباريات اليوم عبر موقع كورة اون لايف .

مشاهدة مباراة بيراميدز وايتول دو كونجو بث مباشر

مشاهدة مباراة بيراميدز مع ايتول دو كونجو فى بث مباشر بدون تقطيع من موقع كورة اون حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة السادسة بالتوقيت فى مصر وهو يوافق السابعة بالتوقيت فى السعودية Pyramids vs Etoile du Congo ويمكن مشاهدة مباريات اليوم فى بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2020 من موقعنا كورة اون فى بث مباشر بدون تقطيع .

بث مباشر مباريات اليوم عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم الافريقية والعربية نتابع مباراة بيراميدز مع ايتول دو كونجو فى البطولة الافريقية حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز فى اللقاء ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية.

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كأس الكونفيدرالية الأفريقية

مباراة بيراميدز مع ايتول دو كونجو

Pyramids vs Etoile du Congo

توقيت 18:00 فى القاهرة

توقيت 19:00 فى السعودية