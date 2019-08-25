اونلاين | hd يلا شوت حصري مشاهدة مباراة بيراميدز وإيتوال بث مباشر يلا شوت on Sport

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يلتقى فريق بيراميدز نظيره إيتوال دي كونغو اليوم الأحد في الكأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الأخير

يلتقى فريق بيراميدز نظيره إيتوال دي كونغو اليوم الأحد في الكأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الأخير في إياب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

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تقام مباراة بيراميدز وإيتوال دي كونغو مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وأعلنت قناة "أون سبورت" عن إذاعة مباراة بيراميدز وإيتوال دي كونغو في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وكان فريق بيراميدز قد حقق الفوز على ايتوال في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.