اونلاين | GOOL مانشستر سيتي شاهد هدف مانشستر سيتي بث مباشر مانشتسر سيتي ضد بورنموث جووول MAN CITY

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تابع البث المباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع فريق بورنموث، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

كورة ستار ويرغب فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز، من أجل الاستمرار في الحفاظ على لقبه الذي حصل عليه خلال آخر موسمين مع بيب جوارديولا، حيث حصد جميع الألقاب في انجلترا خلال الموسم الماضي YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت حصري وكان فريق مانشستر سيتي قد فاز في المباراة الأولى أمام فريق وست هام يونايتد بنتيجة 5-0، بينما تعادل في المباراة الثانية أمام فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة التعادل الإيجابي KOORA LIVE.

يلا لايف بينما فاز بورنموث في المباراة الماضية أمام فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل في المباراة الأولى أمام شيفلد يونايتد بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق LIVE7HD.