اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم مانشستر سيتي الاحد 25 - 8 -2019

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم مانشستر سيتي الاحد 25 - 8 -2019

يقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على نظيره بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “فيتنس فيرست”، ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم وحكام المباراة

تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وبورنموث في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم الدولي الإنجليزي أندريه مارينر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث والمعلقين على قناة 2 beIN SPORTS HD

وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، بتعليق العماني المتميز خليل البلوشي، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات Sport TV 1 البرتغالية، وIdman AzerbaycanbeIN الإذربيجانية، وRMC Sport 1 الفرنسية، وSky Sport 1 Deutschland الألمانية، وCanal + Sport France HD الفرنسية، وZiggo Sport Select HD الهولندية، وCanal + poland HD البولندية.

هدف مانشستر سيتي وبورنموث من المباراة

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يسعى نادي مانشستر سيتي لمواصلة مطاردة ليفربول على الصدارة، في ظل مشواره للدفاع عن لقبه، حيث سقط السيتيزينز في فخ التعادل في الجولة الماضية ليفاجئ جميع عشاقه.

بينما يتطلع بورنموث لمواصلة انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي بالبريميرليج بعد تعادل وفوز في أول مباراتين، ويأمل في استمرار نتائجه بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام السيتيزينز.

نتائج مانشستر سيتي وبورنموث في أول مباراتين بالبريميرليج

حقق السيتي فوزًا ساحقًا في الجولة الأولى أمام وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، قبل أن يسقط في فخ التعادل في الجولة الثانية أمام توتنهام بهدفين لكل منهما، بينما سقط بورنموث في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه شيفيلد يونايتد الوافد الجديد للبريميرليج، قبل أن يتغلب على أستون فيلا في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

يدخل السيتي اللقاء في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن بنس الرصيد متأخرًا عن السيتيزنز بفارق الأهداف.