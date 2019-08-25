اونلاين | يلاشووت ستريم مشاهدة مانشستر سيتي وبورنموث رابط yalla shoot مانشستر سيتي ضد بورنوث man city كورة لايف

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يستضيف بورنموث الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى السيتيزين بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة الانطلاقة القوية وتحقيق الفوز الثالث بالبطولة، التي يدافع فيها عن الحفاظ على لقبه المتوج به الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل فعاليتها عبر قنوات beIn Sports HD2.

ومن المنتظر أن يدخل مانشستر سيتى بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى : ايديرسون

خط الدفاع : والكر، لابورتى، ستونز، زينشينكو

خط الوسط : فيرناندينيو، دى بروين، دافيد سيلفا

خط الهجوم : بيرناردو سيلفا، ستيرلينج، اجويرو.

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