اونلاين | tv kora on مشاهدة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر كورة أون لايف يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مجانا بي إن سبورت BEIN

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tv kora on مشاهدة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر كورة أون لايف يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مجانا بي إن سبورت BEIN

يحل مانشستر سيتى ضيفاً ثقيلاً على ملعب "فيتاليتى" عندما يواجه بورنموث اليوم ضمن مباريات الجولة الثللثة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسيقام اللقاء فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة be In Sport HD2، ويمكنكم متابعة البث المباشر والحى عبر الخليج 365 الرياضي، KOORA Star.

وسيدخل مانشستر سيتى بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى : ايديرسون

خط الدفاع : والكر، لابورتى، ستونز، زينشينكو

خط الوسط : فيرناندينيو، دى بروين، دافيد سيلفا

خط الهجوم : بيرناردو سيلفا، ستيرلينج، اجويرو.

شاهد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث عبر رابط Koora Online شريع دون تقطيع، ستيرلينج سقود هجوم السيتى الطامح للعودة للصدارة من جديد Koora Live.