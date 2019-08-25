اونلاين | بث مباشر KORA ONLINE مانشستر سيتي ضد بورنموث.. مشاهدة يلا شوت مانشستر سيتي وبورنموث اليوم الاحد 25-8-2019 live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر KORA ONLINE مانشستر سيتي ضد بورنموث.. مشاهدة يلا شوت مانشستر سيتي وبورنموث اليوم الاحد 25-8-2019 live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد بث مباشر KORA ONLINE لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم الأحد 25 أغسطس لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، متابعة لايف مباريات (البريميرليج) YALLA LIVE.

تنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، اليوم الأحد 25 – 8 – 2019، علي أرضية ملعب (دين كورت) – شاهد بث مباشر KORA GOAL مباراة السيتي اليوم.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي امام بورنموث

في حراسة المرمي: إيدرسون

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في الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – لابورتي – أوتامندي - كايل وولكر

في الوسط: جوندوجان – رودريجو – كيفن دي بروين

في الهجوم: بيرناردو سيلفا – أجويرو – رحيم سترلينج.

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في تمام الساعة الثالثة عصرًا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، بتعليق عربي مميز (عصام الشوالي)، كما يمكنكم متابعة بث مباشر COOL KORA مباراة السيتي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر روابط بث مباشر الاسطورة HD – YOUTUBE تابعونا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.