اونلاين | yalaa shoot plas بث مباشر مانشستر سيتي وبورنموث يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الان mancity كورة أونلاين لايف

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رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و بورنموث بث مباشر كورة لايف koora live، اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة لمبارايات الدوري الانجليزي الممتاز، وتسعى كتيبة بيب جوارديولا للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث وتعويض الإخفاق بالتعادل الجولة الماضية أمام توتنهام والابتعاد عن صراع الصدارة .

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موعد مباراة مانشستر سيتي و بورنموث والقنوات الناقله لها

تقام المبارة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة مانشستر سيتي و بورنموث كورة اون لاين koora on line

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بورنموث

في حراسة المرمي: إيدرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – لابورتي – أوتامندي - كايل وولكر

في الوسط: جوندوجان – رودريجو – كيفن دي بروين

في الهجوم: بيرناردو سيلفا – أجويرو – رحيم سترلينج.

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