اونلاين | لينك يلاشووت مجانا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم beIN SPORTS HD بث مباشر يوتيوب يلا شوت بلس

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “فيتنس فيرست”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره بورنموث، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: إيدرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – لابورتي – أوتامندي - كايل وولكر

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في الوسط: جوندوجان – رودريجو – كيفن دي بروين

في الهجوم: بيرناردو سيلفا – أجويرو – رحيم سترلينج.

ويسعى أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا لإستعادة نغمة الإنتصارات من جديد، بعد تعثرهم في الجولة الماضية، وذلك لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

ويتسلح جوارديولا، المدير الفني للسيتي بنجمه المتألق ستيرلنج، إلى جانب الأرجنتيني الخطير أجويرو، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث بث مباشر kora live، ويذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسه مع ليفربول استمرت حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.