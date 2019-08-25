اونلاين | Today يلا شوت Manchester City vs Bournemouth مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث YALLA SHOOT رابط كورة لايف بث مباشر HD

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اما بورنموث اليوم الاحد 25/8/2019 يلا شوت لايف yalla shoot live ,يستضيف ملعب “فيتنس فيرست”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره بورنموث، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز kora live كورة لايف.

وستلعب المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة ستار kora star.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي امام بورنموث

في حراسة المرمي: إيدرسون

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في الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – لابورتي – أوتامندي - كايل وولكر

في الوسط: جوندوجان – رودريجو – كيفن دي بروين

في الهجوم: بيرناردو سيلفا – أجويرو – رحيم سترلينج.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مع بورنموث yalla shoot plus يلا شوت بلس فى بث مباشر ضمن منافسات الاسبوع الثالث من بطولة البريميرليج فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط للتقدم فى جدول البطولة الانجليزية وتنطلق المباراة Manchester City vs Bournemouth