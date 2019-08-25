اونلاين | يلا شوت man city كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر رابط يلا شوت الجديد HD

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يلا شوت man city كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر رابط يلا شوت الجديد HD

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 في الثالثة عصرا على استاد دين كورت معقل بورنموث.

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تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة BEIN SPORTS HD 2

من المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي كالتالي :-

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حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: أوتاميندي وجون ستونز وكايل ووكر وزينتشينكو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز وديفيد سيلفا وكيفين دي بروين

الهجوم: برناردو سيلفا وستيرلينج وأجويرو

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD 2 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD 2 AR

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