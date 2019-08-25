شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ثالث العالم في الكياك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت مصر على المركز الثالث في منافسات الكياك ببطولة العالم التي أقيمت بالمجر في الفترة بين 21 أغسطس وحتى 25 أغسطس، ومثّل مصر كل من علي حسن، ومؤمن مهران.

وانتهت اليوم بطولة العالم للكبار في الكياك والكانوي، والتي تضمنت سباقات 200 و500 و1000 متر، وشارك المنتخب الوطني في البطولة، حيث حصلت على المركز الثالث في نهائي B لسباق القارب الزوجى مسافة 200م للكياك.