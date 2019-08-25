شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «الريشة الطائرة» يحصد برونزية دورة الألعاب الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حصل المنتخب المصري للريشة الطائرة على برونزية دورة الألعاب الأفريقية المقامة في المغرب على صعيد الفرق، عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بنتيجة 3 / صفر، في مباراة قبل النهائي.
وتأهل منتخب «الريشة الطائرة» إلى الدور قبل النهائي بالفوز على زامبيا 3 / صفر في دور الثمانية، بعد الفوز على إريتريا وجنوب أفريقيا في الدور الأول.
ويضم المنتخب بين صفوفه أربعة لاعبين هم: أدهم حاتم وأحمد صلاح وعبدالرحمن عبدالحكيم ومحمد مصطفى، كما يضم أربع لاعبات هن: هادية حسني وجنى أشرف وضحى هاني ونور يسري.
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