شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الكأس بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بدون جمهور.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن قرار إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري يأتي بناء على تعليمات الجهات الأمنية، على أن يقتصر الحضور على 75 فردًا لكل ناد.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في الساعة الثامنة مساءا بستاد برج العرب.