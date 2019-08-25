شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تكافئ فريدة عثمان بـ200 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف مكافأة لتكريم البطلة المصرية فريدة عثمان، وذلك بعد حصولها على الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة للكبار، والتي أقيمت بكوريا خلال الفترة من 9 إلى 29 يوليو 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأكد «صبحي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن تكريم الفراشة المصرية فريدة عثمان يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم الأبطال الرياضيين الذين يساهمون في رفع اسم مصر عاليًا، حيث تمت الموافقة على صرف 200 ألف جنيه تكريمًا للاعبة والجهاز الفني والإداري، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهرت عليه البطلة المصرية في بطولة العالم للسباحة للكبار واحرازها الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة.