عبد الرزاق حمد الله يزف خبراً سعيداً لجماهير النصر

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

عبدالرزاق حمد الله

أعلن نادي النصر، عن خبر سار لجماهيره يخص المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والذي يُعاني من الإصابة.



وتعرض حمد الله، لإصابة بإلتواء في كاحل القدم، خلال مباراة النصر مع ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين، لتخرج تأكيدات بحاجته إلى الراحة لمدة أسبوع.

Advertisements

وقد أعلن النصر، مساء اليوم السبت، مشاركة حمد الله، في التدريبات الجماعية للفريق، بشكل طبيعي، بعد أن غاب يوم الجمعة.

وبات حمد الله بالتالي، قريبًا للغاية من الحصول على التصريح الطبي، للمشاركة أمام السد القطري، في دوري أبطال آسيا.

كما شارك، الظهير الأيمن سلطان الغنام، في التدريبات الجماعية، مساء السبت، بعد شفاءه من الإنفلونزا، ليصبح جاهزًا لمواجهة السد.