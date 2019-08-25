موهبة برشلونة يوافق على رحيله الى الدوري الألماني 

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

خوان ميراندا الظهير الأيسر لبرشلونة

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الأحد عن موافقة خوان ميراندا الظهير الأيسر لبرشلونة، الانتقال لصفوف شالكه على سبيل الإعارة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وتبعاً للصحيفة الألمانية "بيلد" فإن ميراندا وافق على الإعارة لمدة عامين في صفوف شالكه، خاصًة بعدما تعاقد النادي مع جونيور فيربو هذا الصيف، مما أغلق الباب أمام مشاركته مع الفريق الأول.

Advertisements

وأوضح التقرير أنه حاليًا لازال اللاعب ينتظر الاتفاق بين الناديين، قبل الإعلان الرسمي، خاصًة مع رغبة شالكه في ضمه لمدة موسمين.

ولم يضم جارسيا بيمينتا، المدير الفني لفريق الرديف لبرشلونة، ميراندا لمواجهة بادالونا، مما يُشير إلى أن الصفقة على وشك الانتهاء.

وجذب ميراندا أنظار عدة أندية أوروبية مؤخرًا، أبرزها يوفنتوس الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي، لكن رغبة اللاعب هي التي ستحسم انتقاله للبوندسليجا.