خبر صادم لجماهير مانشستر سيتي قبل مواجهة بورنموث

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الأحد 25 أغسطس 2019

قام نادي مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بالإعلان عن خبر صادم بشأن نجمه البرازيلي ومهاجم الفريق جابرييل جيسوس، قبل دقائق من انطلاق مباراة فريقه أمام بورنموث في منافسات البريميرليج.



وتبعاً لما نشره للحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن جيسوس يعاني من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال التدريبات.

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وأكد النادي الإنجليزي، أن جيسوس سيغيب عن مباراة اليوم أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سيعود إلى كامل لياقته عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويقود هجوم كتيبة مانشستر سيتي، في مباراة اليوم، النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، رغم أن الأخير دخل في اشتباك لفظي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا عقب استبداله في مباراة الجولة الثانية ضد توتنهام.

يذكر أن السيتي لديه 4 نقاط حتى الآن في جدول البريميرليج بعد الفوز على وست هام في الجولة الأولى والتعادل مع السبيرز في الثانية.