Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 قام الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بالاعلان عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بورنموث اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بورنموث المركز 8 بالرصيد ذاته. ويقود سيرجيو أجويرو هجوم مانشستر سيتي برفقة رحيم سترلينج وبيرناندو سيلفا أمام بورنموث. وشهد تشكيل السيتي تغييراً واحداً على التشكيل الذي لعب به مباراة توتنهام هوتسبر في الجولة السابقة، بإشراك ديفيد سيلفا بدلاً من رودري. Advertisements وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: زينشينكو - لابورت - أوتاميندي - ووكر. خط الوسط: جندوجان - ديفيد سيلفا - دي بروين. خط الهجوم: أجويرو - سترلينج - بيرناندو سيلفا. البدلاء: برافو - أنجيلينو - رودري - فيرناندينو - محرز - كانسيلو - فودين. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجويرو أساسياً في تشكيلة مانشستر سيتي أمام بورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.