شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم يجدد للمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولي نادي المقاصة في تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق ، وذلك قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفريق الفيومي ونادي الزمالك. Advertisements وكتب عادل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: الحمد لله تم تمديد عقدي مع بيتي الثاني مصر المقاصة شكراً سيادت اللواء محمد عبد السلام علي الدعم الدائم للفريق. ويستعد مصر المقاصة لمواجهة نادي الزمالك الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.

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