شكرا لقرائتكم باسم مرسى يتنظم فى تدريبات الإنتاج الحربى بعد 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم باسم مرسى مهاجم الزمالك المعار لفريق لإنتاج الحربى، فى تدريبات فريقه بعد عشرة أيام بسبب معاناته من التهابات فى وتر اكيليس.

ويحرص باسم مرسى على التدريب بشكل منفرد على ملعب المصانع الحربية بعيداً عن تدريب الفريق بسبب إستمرار معاناته من التهابات فى وتر أكيليس ، بعد أنهى البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبى بالإنتاج .

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وكان الإنتاج الحربى قد رفض تنفيذ الشروط التى وضعتها إدارة الزمالك لإتمام صفقة انتقال باسم مرسى، بشأن وضع بند يمنع مشاركة اللاعب فى مواجهات الزمالك مثلما تفعل مع كل اللاعبين الذين يخرجون من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة، بينما يتمسك الإنتاج الحربى بظهوره فى كل المباريات دون استثناء، الأمر الذى يهدد بفشل الصفقة .

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.