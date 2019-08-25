سمير عثمان يقترب من الاستمرار فى رئاسة لجنة الحكام...

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جدة - عمرو شويل رغم قرار اللجنة الخماسية بإعادة تشكيل لجان الجبلاية عقب توليها المهمة، يقترب سمير عثمان رئيس لجنة الحكام من الاستمرار في منصبه في الموسم الجديد. Advertisements وكشف مصدر باللجنة ان سمير عثمان وجه جديد ولم يعمل مع المجلس السابق ويستحق الحصول علي فرصة في لجنة الحكام علي ان يتم تقييم التجربة. وتولي سمير عثمان رئاسة اللجنة مؤخرا ومن المقرر أن يعلن تشكيل اللجنة الجديدة أول سبتمبر المقبل علي أن تضم عنصرا نسائيًا.

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