kora اونلاين: الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبورنموث كورة ستار yalla shoot يلا شوت يوتيوب yalla...

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كورة ستار مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر yalla kora، يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث مباشر اليوم الأحد الموافق 25-8-2019 في إطار الأسبوع الثالث بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة مانشستر سيتي مباشر.

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يلا شوت مانشستر سيتي بث مباشر اليوم، ستكون مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD2 بتعليق خليل البلوشي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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بث مباشر مانشستر سيتي الشوط الاول، تضم تشكيلة مانشستر سيتي اليوم كلا من: حارس المرمي: إيديرسون مورايش، وفي الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو – إيميريك لابورتي – نيكولاس أوتامندي – كايل وولكر، أما خط الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو هيرنانديز – إلكاي جوندوجان، وسيكون في الهجوم: رحيم ستيرلينج – سيرجيو أجويرو – برناردو سيلفا.