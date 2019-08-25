شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة ركلة جزاء لقاء الزمالك وديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل الزمالك فوق أحداث جلسة الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق الأبيض، مع اللاعبين فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة ديكاداها الصومالى، التى أقيمت فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز الأبيض بسداسية نظيفة، شهدت جلسة المدرب الصربى الحديث عن العديد من الأمور داخل الفريق بعد الأحداث الذى شهدها اللقاء، وعلى رأسها أزمة ركلة الجزاء الثانية للفريق التى سجل منها محمود علاء الهدف الخامس للأبيض، والتى نستعرض كافة أحداثها من خلال الإجابة على كافة التساؤلات التى دارت حولها.

ماذا حدث لتقع مناوشات بين لاعبى الزمالك حول ركلة الجزاء؟

البداية جاءت فى الدقيقة 75 عندما احتسب الحكم التونسى يسرى أبو على ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة مدافع الفريق الصومالى لشيكابالا داخل منطقة الجزاء، ليتقدم محمود علاء لتسديد ركلة جزاء الأبيض بصفته المتخصص رقم 1 فى تنفيذ ركلات الجزاء بالفريق الأبيض منذ الموسم الماضى، ليتصدى لها حارس الفريق الصومالى فى الدقيقة 76، ولكن تابعها المغربى أشرف بن شرقى ليعرقله مدافع الفريق الصومالى ليحتسب ركلة جزاء ثانية للأبيض.



أشرف بن شرقى

عقب احتساب ركلة جزاء ثانية للزمالك، حصل بن شرقى على الكرة وتوجه له التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض ليحصل على الكرة فى إطار رغبته فى تسديدها ثم توجه محمود علاء لأخذ الكرة من الثنائى، خاصة أنه المتخصص فى التنفيذ، وأشار شيكابالا قائد الفريق الأبيض إلى بن شرقى ليمنح الكرة سريعاً لزملائه بعد المناوشات بينهم ومنح الكرة بالفعل لساسى ثم حصل محمود علاء عليها لتسديدها ونجح فى التسجيل هذه المرة.

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ماذا قال ميتشو عن تلك الواقعة؟

تحدث الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق عن تلك الواقعة فى غرفة خلع ملابس الزمالك قائلاً، "هناك نظام يطبق على الجميع داخل الفريق، لن نجد مباراة بتلك السهولة مجدداً، ولكن الأحداث التى وقعت لن أسمح بتكرارها ولدينا مباراة مهمة أمام المقاصة فى الكأس، علينا أن نصحح كل ما حدث ونلتزم بالنظام الذى تم وضعه بالفريق".

وبذلك سيوقع ميتشو عقوبات على لاعبى الزمالك حال تكرار تلك الأمور، خاصة أن هناك لاعبين تم تحديدهم لتنفيذ الركلات الثابتة، كما شدد فى حديثه مع اللاعبين على أنه لا يوجد نجم داخل الفريق ويتم الاعتماد على جماعية الأداء ولن يسمح بوجود أنانية أو عدم التعاون داخل صفوف الفريق الأبيض فى المباريات المقبلة.