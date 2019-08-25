شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الثلاثى المختلط يخطف برونزية الفرق بدورة الألعاب الأفريقية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب الثلاثى إنجازا تاريخيا لأول مرة فى تاريخه بحصد الميدالية البرونزية للفرق المختلطة فى تاريخ دورة الألعاب الأفريقية. ومثل الفريق المصرى، فى السباق الذى يضم السباحة ثم الدراجات والجرى، اللاعبون بسملة السلامونى ورحاب حمدى ومحمد جابر ومحمد طارق. ويقود الجهاز الفنى أحمد سلامة المدير الفنى، والمدرب محمد الصغير وطارق رستم وإيهاب السيد والدكتور ياسر حسني طبيب المنتخب ومصطفى الشوبري أخصائي العلاج الطبيعي. Advertisements من جهته أكد اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصرى للترايثلون، أن الإنجاز عملاق ولأول مرة فى التاريخ تحصد مصر ميدالية فى دورة الألعاب الأفريقية.

منتخب الترايثلون



الترايثلون



الثلاثى يتوج ببرونزية المختلط

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