شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المقاصة يعلن تفاصيل تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، عقد أحمد عادل عبد المنعم، الحارس الأساسى لفريق الكرة بالنادى لمدة موسمين مقبلين، فى ظل تألقه الفريق وظهوره بشكل مميز منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من النادى الأهلى فى يناير من العام الماضى.

واجتمع اللواء محمد عبد السلام مع الحارس ظهر اليوم الأحد بمكتبه بمقر الشركة، وتم الاتفاق على بنود التجديد ووقع الحارس على عقود التجديد لمدة موسمين مع فريق المقاصة .

وأشاد اللواء عبدالسلام بأداء أحمد عادل والتزامه وإصراره على تقديم مستويات أفضل للانضمام للمنتخب الوطنى.

من جهته أكد أحمد عادل عبد المنعم سعادته بالاستمرار مع فريق مصر للمقاصة وتمسك إدارة النادى بتجديد عقده، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بشكل سريع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتجديد ولم تكن هناك أى أزمة على الإطلاق .

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وأضاف حارس المقاصة أن إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام تتعامل مع اللاعبين بشكل احترافى وتوفر كافة الطلبات للفريق، وأن الأجواء مثالية للغاية، وهو ما جعله يشعر بالراحة مع النادى ويوافق على تجديد عقده بدون شروط.

احمد عادل عبد المنعم