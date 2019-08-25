شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يستقر على خليفة لاسارتى ويبدأ التفاوض الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل إدارة الأهلي أن ناديه استقر على اسم المدير الفنى الجديد الذى سيخلف الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق للفريق، والذى تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

وقال المصدر، "تم الاستقرار على اسم أحد المدربين بعد المفاضلة بين أكثر من 30 سيرة ذاتية، كان هناك من لديهم أولوية عنه، ولكن نشب خلافات فى بعض الأمور، ولكننا توصلنا لشبه اتفاق رسمى مع أحد المدريين ونحن حاليا في مرحلة التفاوض الأخيرة.

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وكان الأهلى أقال الأورجويانى مارتن لاسارتى من قيادة الأحمر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف، وخروجه من مسابقة كأس مصر.