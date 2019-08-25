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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يمدد تعاقده مع مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى نادى مصر المقاصة، على تجديد تعاقده مع الفريق الفيومي، وذلك قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفريق الفيومى والزمالك.
وكتب عادل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، "الحمد لله تم تمديد عقدى مع بيتى الثانى مصر المقاصة، شكراً اللواء محمد عبد السلام على الدعم الدائم للفريق".
ويستعد مصر المقاصة لمواجهة نادى الزمالك الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الدور ربع النهائى لمسابقة كأس مصر.
أحمد عادل
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