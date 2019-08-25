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فارياس يبحث عن مهاجم وصانع ألعاب للطلائع قبل نهاية ميركاتو الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب سيرجيو فارياس، المدير الفنى لطلائع الجيش، من مسئولى ناديه البحث عن مهاجم وصانع ألعاب قبل إغلاق باب القيد المحلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويكثف مسئولو الطلائع مفاوضاتهم فى الساعات القليلة المقبلة للتعاقد مع اللاعبين قبل غلق باب القيد.

 

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت، ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق واستعارة أحمد علاء من الأهلى، فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.

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