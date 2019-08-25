شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على عرض الـ900 ألف دولار لتسوية أزمة كوليبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو النادى الاهلى نظرائهم فى النجم الساحلى التونسى تقديم حلول منطقية فى أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، مهاجم الأحمر السابق، الذى انتقل مؤخراً لنادى النجم الساحلى.

وكان كوليبالى قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 سراً وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريم اللاعب الإيفوارى 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى عن ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018، ولم يشارك اللاعب الإيفوارى مع ثيسل سوى فى 4 مباريات أولها فى أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلى قبل عدة أسابيع.

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وعرض النادى التونسى تسديد 900 ألف دولار، يتم دفع 200 ألف دولار عند توقيع "وثيقة التسوية" وبعدها تقسيط المبلغ المتبقى (700 ألف دولار) على خمس سنوات.

ويتحفّظ الأهلى على هذه التسوية التى يراها مسئولو القلعة الحمراء غير منطقية على الإطلاق، بسبب ضعف المبلغ الذى ينوى النجم تسديده من ناحية، وكذلك ضعف أول "دفعة"، وهو ما سيُناقشه مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم فى النجم خلال الأيام المقبلة.

ويتطلع الأهلى للحصول على قيمة الغرامة (1.4 مليون دولار) حفاظاً على حقوق النادى، وإذا كانت هناك فرصة للتسديد على أكثر من دفعة، فمن الممكن أن يتم القسيط على سنة على أقصى تقدير.