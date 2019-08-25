6 مشاهد سوبر تسجل أول خسارة للزمالك فى دورى الأبطال رغم سداسية ديكاداها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن مباراة الزمالك أمام ديكاداها بطل الصومال مجرد حفلة أهداف بيضاء فى شباك منافس مستأنس كرويا، بل إنها شهدت أيضا عدة مواقف خلف كواليس الفوز الكبير للأبيض، والتى رصدتها كالعادة كاميرا سوبر كورة فى 6 مشاهد.
وعلى الرغم من فوز الزمالك الكبير إلا أن هناك خسارة باتت آتية لا محالة، تتمثل فى حجز يوسف أوباما دوره بالفريق الذى حصل عليه مع السويسرى كريستيان جروس، وهو الدور الذى وضح أنه لا يتناسب مع طريقة لعب الصربي ميتشو، وهو ما ظهر جلياً فى رد فعل اللاعب ضد الجهاز الفنى خلال المباراة، وهو ما سجلته كاميرا سوبر كورة، علاوة على الأزمة الطفيفة التى نشبت بين محمود علاء وفرجانى ساسى، والتى تدق ناقوس الخطر حول علاقة اللاعبين داخل الفريق.
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