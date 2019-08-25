شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 100 ألف دولار تفضح حقيقة "حسن سبانخ" فى مستحقات أجوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل نادى الزمالك حقيقة ما تبقى من مستحقات الغانى الراحل جونيور أجوجو، مهاجم الزمالك الأسبق، والذى وافته المنية قبل يومين.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد أن أجوجو ليس له أسرة والمحامى الخاص به كان يحصل على المستحقات التي يدفعها الزمالك لنفسه، وأن اللاعب توفى إكلينيكيا منذ عام وحصل محاميه على 40 مليون جنيه.

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وبذلك سيكون الفيصل فى تلك المستحقات المالية الخاصة بالراحل أجوجو أمرا ستحسمه المحكمة الرياضية الدولية بعد تأكيد مسئولى النادى الأبيض عدم أحقية أى شخص بالحصول عليها بعد وفاة اللاعب.