سوبر كورة.. إيقاف جهاد جريشة وإحالته للتحقيق لهذا السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت لجنة الحكام باتحاد الكرة قراراً غير معلن بإيقاف جهاد جريشة الحكم الدولى وإحالته للتحقيق. وأدار جهاد جريشة نهائى مركز شباب ميت فضالة منذ أيام قليلة، وشهدت المباراة مناوشات بين الحكم الدولى وجمهور الأهلي الذى وجه السباب للحكم اعتراضاً على قراراته فى لقاء الفريق أمام بيراميدز بالكأس. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى تداول فيديو للحكم الدولي يعتذر فيه لجمهور الأهلي، ما زاد غضب مسؤولى اللجنة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى يفعلها الحكم الدولى بعدما سبق واعتذر لجمهور الأهلي عقب مباراة الفريق أمام الرجاء المطروحى عام 2015. لمعرفة سبب إيقاف جهاد جريشة وإحالته للتحقيق عبر سوبر كورة اضغط هنا

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