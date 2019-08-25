شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الأحد، في الثامنة مساءً على ملعب النادي، وذلك استعدادًا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الدور ربع النهائى لكأس مصر.

كان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على فريق ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة، السبت، على ملعب برج العرب، في إياب الدور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، علماً بأنه كان قد فاز بسباعية نظيفة في لقاء الذهاب.‎