شكرا لقرائتكم خبر عن توقع نتيجة لقاء ألميريا وراسينج.. مصري يفوز بسيارة هدية من تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أطلق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مسابقة لتوقع نتائج مباريات فريقه الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. وفاز شاب مصري يدعى عبدالرحمن محمد بسيارة موديل 2019، عقب توقعه الصحيح لمباراة فريقه أمام راسينج سانتاندير، التي انتهت بالتعادل الإيجابي «1-1». وطرح «آل الشيخ» عبر صفحته على موقع «فيس بوك» سؤالا جديدا حول نتيجة مباراة فريقه القادمة أمام هويسكا، ورصد عدة جوائز للفائزين وهي سيارة وهواتف آيفون.

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