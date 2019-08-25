إنتقال سانشيز الى إنترميلان سيكلف اليونايتد 22 مليون

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الأحد 25 أغسطس 2019
سانشيز
اقترب النجم التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد من الانتقال لانتر ميلان على سبيل الاعارة في المركاتو الصيفي الحالي.
ووفقاً للصحيفة البريطانية "ذا صن" أن انتقال اللاعب التشيلي سيكتمل رسمياً غداً، قبل خوض الانتر مباراته الأولى في الدوري الإيطالي أمام الكالشيو.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يونايتد سيستمر في تكبد الخسائر المالية الكبيرة بسبب سانشيز، حتى بعد خروجه معاراً.
ويتقاضى النجم التشيلي مع مانشستر يونايتد مبلغ 505 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، فيما لا يبدو الانتر مستعداً لدفع أكثر من 80 ألف منها في عام الإعارة، أي ما يقارب 4,2 مليون باوند في المجمل سنوياً.
وسيخسر الشياطين الحمر بذلك، 425 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، و22 مليون سنوياً في لاعب لن يلعب بألوانهم هذا الموسم.
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