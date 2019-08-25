فرانك ريبيري: فخور بأنني لعبت أول دقائق لي مع فيورنتينا

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

فرانك ريبيري

أعرب النجم الفرنسي فرانك ريبيري، المنضم حديثًا لصفوف فيورنتينا، عن سعادته عقب مشاركته للمرة الأولى بقميص الفيولا، في الكالتشيو.



وقد شارك ريبيري في الدقيقة 78 من عمر مباراة فيورنتينا ونابولي، التي أقيمت أمس السبت، ضمن لقاءات الأسبوع الأول من الكالتشيو، وانتهت بفوز الثاني بنتيجة (4-3).

Advertisements

وقال ريبيري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فخور بأنني لعبت أول دقائق لي مع فيورنتينا".

واكمل: "يا لها من مباراة.. كانت معركة كبيرة، دعم الجماهير كان رائعًا، لكن لسوء الحظ لم تكن النتيجة التي نريدها".

وانهى: "الآن سنبدأ العمل مرة أخرى كي نتحسن أكثر وأكثر معًا".

وانضم ريبيري لصفوف فيورنتينا، هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله بشكل رسمي عن صفوف بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الماضي.