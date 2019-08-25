مدرب الزمالك المصري يحذر لاعبيه من الإستهتار

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الأحد 25 أغسطس 2019

قام الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك بتوجيه تحذير شديد لجميع اللاعبين بسبب حالة الاستهتار التي ظهرت في مباراة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



وانتهى لقاء الزمالك امام ديكا داها بفوز كبير بسداسية دون رد، ليتأهل لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحذر المدير الفني اللاعبين من الأنانية وعدم التعاون لأن هذا الأمر قد يكلف الفريق الكثير في المباريات المقبلة.

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وحدثت مشادة بين لاعبي الزمالك فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود علاء، على تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام فريق ديكاداها الصومالي.

وكان محمود علاء سدد ركلة الجزاء الأولى للزمالك في المباراة، إلا أن حارس فريق ديكاداها تصدى لها، ثم احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية فى نفس الدقيقة، لتحدث مشادة بين الثلاثي على تسديدها قبل أن يقوم محمود علاء بإحراز الهدف الخامس لفريقه منها.

وأكد المدير الفني للاعبين في جلسته معهم بعد المباراة أنه لن يقبل بالتهاون في المباريات المقبلة، وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني فيما يخص تسديد ركلات الجزاء، كما طالب اللاعبين بالاحترام المتبادل بينهم.