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الأحد 25 أغسطس 2019
دي ليخت
صرح ماتياس دي ليخت، مدافع نادي اليوفنتوس، أنه تلقى مفاجآة عند جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى للسيدة العجوز في الكالتشيو، أمام بارما أمس.
وفي تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" قال دي ليخت : "كما يمكنك أن تتخيل، كنت أفضل أن أشارك في المباراة، لكن لم تتح الفرصة لي، كان ذلك غير متوقع، لكنني احترمت قرار المدرب".
وتابع "يجب أن أكون واقعيًا، مازلت في فترة الاندماج هنا في إيطاليا. بجانب أن الثنائي الذي لعب مباراة الأمس، كيلليني وبونوتشي، يلعبان معًا منذ فترة طويلة ويعدان من أقوى الثنائيات الدفاعية في العالم، سأضطر للقتال من أجل الحصول على مكانة أساسية بنفسي هذا الموسم".
واردف الهولندي "لقد استمتعت بالأسابيع الخمسة الأولى لي هنا في تورينو. من الناحية البدنية الأمر يعد صعبًا للغاية، لكنني لاحظت أنني أصبحت أقوى، من الناحية الدفاعية، لا يتوقع مني أشياء مختلفة عن تلك التي اعتدت عليها في أياكس".
وانهى حوراه: "يجب أن أتعلم اللغة بشكل يومي، أعرف مصطلحات عن كرة القدم مهمة، لكنني أريد تحسين لغتي الإيطالية بشكل كبير، أحضر دورة لمدة 5 أيام في الأسبوع كي أتعلم اللغة بشكل جيد، لذا أود أن أقول إن الأمور تسير على ما يرام".
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كانت هذه تفاصيل خبر دي ليخت: كنت اتمنى المشاركة امام بارما لكنني احترمت قرار المدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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