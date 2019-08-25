ليفاندوفسكي يقترب من حسم مصيره مع بايرن ميونخ 

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الأحد 25 أغسطس 2019

ليفاندوفيسكي

بات روبرت ليفاندوفسكي المهاجم البولندي الدولي قريباً من تجديد عقده مع بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني.



ويتألق ليفاندوفسكي بشكل ملفت مع النادي البافاري وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) أمس السبت في شباك شالكه.

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ومن المتوقع أن يجدد المهاجم البالغ من العمر 31 عاما عقده مع بايرن حتى 2023.

وينتهي العقد الحالي لليفاندوفسكي مع بايرن في 2021، وبدأت المفاوضات بشأن العقد الجديد منذ المعسكر الإعدادي للنادي الألماني في أمريكا.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أننا على الطريق الصحيح، الكثير من الأمور قد تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة".