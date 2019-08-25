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ليفاندوفسكي يقترب من حسم مصيره مع بايرن ميونخ 

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الأحد 25 أغسطس 2019

ليفاندوفيسكي

بات روبرت ليفاندوفسكي المهاجم البولندي الدولي قريباً من تجديد عقده مع بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني.

ويتألق ليفاندوفسكي بشكل ملفت مع النادي البافاري وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) أمس السبت في شباك شالكه.

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ومن المتوقع أن يجدد المهاجم البالغ من العمر 31 عاما عقده مع بايرن حتى 2023.

وينتهي العقد الحالي لليفاندوفسكي مع بايرن في 2021، وبدأت المفاوضات بشأن العقد الجديد منذ المعسكر الإعدادي للنادي الألماني في أمريكا.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أننا على الطريق الصحيح، الكثير من الأمور قد تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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