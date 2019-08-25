موعد انضمام نيمار الى ريال مدريد 

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الأحد 25 أغسطس 2019

وبدأت العديد من التقارير الصحفية، تؤكد على اقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من ريال مدريد الإسباني.



وأعلن نيمار ، عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد عامين قضاهما داخل فريق العاصمة الفرنسية، حيث انتقل إليه في عام 2017، قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني، في صفقة هي الأغلى في التاريخ، حيث قدرت بـ222 مليون يورو.

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وتبعًا لموقع "سعودي سبورت" ان كشف الصحفي الإسباني بيبي إسترادا، عن قطع ريال مدريد، شوطًا كبيرًا للغاية، للتعاقد مع نيمار، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية، يوم 2 سبتمبر القادم.

وفي تصريحات لبرنامج "الشرينغويتو"، اوضح نيمار أن الفريق الملكي، سيغلق التعاقد مع نيمار، يوم الأربعاء أو الخميس، وذلك بعد تعثر مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان، لاستعادة اللاعب مرة أخرى.

وشدد الصحفي الإسباني، على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، يشعر بأن جوسيب بارتوميو، رئيس النادي، قام بخداعه، عندما وعده بأنه سيجلب نيمار إلى الفريق الأول، ليساعده على تحقيق البطولات.

يذكر أن عديد التقارير الصحفية، أكدت على أن ميسي، طلب من رئيس نادي برشلونة، استعادة نيمار مرة أخرى، حيث يرتبط بعلاقة صداقة قوية معه، عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق، في الفترة من 2013 إلى 2017.